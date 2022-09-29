Son dakika | Bakan Akar ilk kez duyurdu! TSK, 140 km ileri gitti, Asos'ta operasyon düzenledi

Milli Savunma Bakanı Akar, AK Parti Şırnak İl Başkanlığınca düzenlenen 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları'na katıldı. Burada partilerle bulaşan Bakan Akar daha sonra basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Mehmetçik 'Hudut Namustur' diyerek yapılması gereken ne varsa gece demeden, gündüz demeden yapıyor. Hiçbir boşluk bırakmadan teröristlerin peşindeyiz. Mehmetçik'in nefesi teröristlerin ensesinde.

"YPG/PYD ADI NE OLURSA OLSUN KÜRT KARDEŞLERİMİZİN TEMSİLCİSİ OLAMAZ"

Kıbrıs'taki kardeşlerimiz başta olmak üzere, dost, kardeş ve müttefiklerimizin haklı davalarında yanlarında olmaya devam ediyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilene kadar rehavet yok. En son terörist etkisiz hale getirilecek. Asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Terörü bitirmekte kararlıyız. PKK asla Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir. DEAŞ'ın hiçbir zaman Müslümanların temsilcisi olamadığı gibi YPG/PYD adı ne olursa olsun Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz.

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"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, 27 EYLÜL'DE 140 KİLOMETRE GİRDİ"

Kürt-Türk kardeş. Biz bu vatanı birlikte kurduk. Fitneye fesadı izin vermeyelim. Bizim için Türk-Kürt-Arap kardeşliği bakidir. Bundan dönmek yok. İster adı YPG ister PKK olsun bunlar terörist. Arkasında kim olursa olsun artan bir tempo ile bugüne kadar devam ettik, bundan sonra da devam edeceğiz. Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı ile bu mücadele devam edecek.

"TERÖRİSTLER NEREDE, HEDEFİMİZ ORASI"

Biz Irak ve Suriye başta olmak üzere tüm komşularımızın egemenlik haklarına, toprak bütünlüklerine saygılıyız. Bizim hedefimiz teröristler. Biz teröristlerin peşindeyiz. Durmak yok, teröristler nerede, hedefimiz orası. Türk Silahlı Kuvvetleri, 27 Eylül'de 140 kilometre girdi, Irak'ın kuzeyindeki Asos'ta 16 terörist mağarasını, sığınağını, sözde komuta yerini vurdu.

TAHIL KRİZİ

Tahıl krizini Sayın Cumhurbaşkanımız telefon diplomasisi ile çözdü. Kıymetimizi tüm dünya anladı, anlayacaklar.

"İSTER BURAYA GELSİNLER İSTER BİZ YUNANİSTAN'A GİDELİM, BU SORUNLARI ÇÖZELİM"

Maalesef Yunanistan kötü komşu niteliğinde. İşleri bulandırmak için bunu yapıyorlar. Aklıselim sahibi Yunanlardan akademisyenler, amiraller bunu gördü. Yunanistan'ın bu davranışlardan vazgeçmesini, barışçıl yol ve yöntemlerle sorunun çözülmesinden yanayız. İster buraya gelsinler ister biz Yunanistan'a gidelim. Bu sorunları çözelim. Türkiye kimse için tehdit değil, tehlike değil. Gerginlikten en büyük zararı Yunan halkı görüyor.