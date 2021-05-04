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  3. SON DAKİKA! Bakan Akar'dan Pençe-Şimşek, Pençe-Yıldırım ve Doğu Akdeniz açıklamaları!

SON DAKİKA! Bakan Akar'dan Pençe-Şimşek, Pençe-Yıldırım ve Doğu Akdeniz açıklamaları!

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Pençe-Şimşek, Pençe-Yıldırım operasyonları ve Doğu Akdeniz hakkında açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA! Bakan Akar'dan Pençe-Şimşek, Pençe-Yıldırım ve Doğu Akdeniz açıklamaları!

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek Pençe-Yıldırım operasyonların gidişatı ile ilgili bilgi vererek, "Terör belasından asil milletimizi kurtarmak için yapılması gereken ne varsa hepsini yaptık, yapmaya devam ediyoruz. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar da devam edeceğiz. Şu ana kadar 54 terörist etkisiz hâle getirildi. Bütün mağaralara, inlere girildi. " ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz hakkında açıklama yapan Bakan Akar: "Libya ile deniz yetki anlaşması dahilinde D. Akdeniz'deki faaliyetleri sürdürmekteyiz. Yunanistan'ın bu anlaşmayı geçersiz kılma çabası beyhude" diye kaydetti.

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