Son dakika! Bakan Akar'dan flaş F-16 tedariki açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Akar, "ABD ile F-16 temasları olumlu geçti. ABD'nin F-16 ihtiyacımızı karşılayacağına inanıyoruz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Hava Kuvvetlerinin 111'inci kuruluş yıl dönümü sebebiyle Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve beraberindeki Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeliyle bir araya geldi.

Bakanlık'ta söze başlayan Akar, Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluşunun 111’inci yılını kutladı.

"TÜRKİYE'NİN İHTİYACINI KARŞILAYACAKLARINA İNANIYORUZ"

İşte Hulusi Akar'ın konuşmasından öne çıkanlar;

"Blok 70 Viper'lerin tedariki ve diğer uçaklarımızın modernizasyonu için belli bir prosedür içinde çalışmalarımızı yaptık. Müttefikimiz ABD'nin de bu konuda Türkiye'nin bu ihtiyacını karşılayacağına inanıyoruz. Kolektif savunma ve birlikte çalışabilirlik bakımından bunun ABD yönetimi tarafından göz ardı edilmeyeceğine inanıyorum. Çünkü bununla ilgili gerek Türkiye'ye gelen ABD heyetleriyle yapılan toplantılarda, gerekse ABD ye giden heyetin kongre üyeleriyle yaptıkları temaslar olumlu bir havada geçmiş ve temasların devamı için bir zemin de oluşmuştur."

"EN ÖNEMLİ UNSUR HAVA UNSURU"

Bu konunun sadece Türk Hava Kuvvetlerinin değil aynı zaman NATO'nun, Avrupa'nın da konusu olduğunu belirten Akar, " NATO'nun güçlü olması için üyelerinin tek tek güçlü olması gerekir. Bu güç kavramı içinde de en önemli unsur hava unsuru. Bu hava unsurunun da mutlaka güçlenmesi lazım. Bunun da ABD yönetimi tarafından göz ardı edilmeyeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.