Son dakika | Bakan Akar'dan Gara mesajı: PKK kendini güvende hissetmeyecek
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü PKK'nun bundan sonra hiçbir yerde kendini güvende hissetmeyeceğini söyledi.
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü PKK'nun bundan sonra hiçbir yerde kendini güvende hissetmeyeceğini söyledi.
Bakan Akar şunları kaydetti:
"PKK kendini hiçbir yerde güvende hissetmeyecek, terör örgütü büyük darbe aldı, panik içinde olduklarını biliyoruz"
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