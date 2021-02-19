Son dakika | Bakan Akar'dan Gara mesajı: PKK kendini güvende hissetmeyecek

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü PKK'nun bundan sonra hiçbir yerde kendini güvende hissetmeyeceğini söyledi.

Bakan Akar şunları kaydetti:

"PKK kendini hiçbir yerde güvende hissetmeyecek, terör örgütü büyük darbe aldı, panik içinde olduklarını biliyoruz"

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