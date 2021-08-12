Son dakika | Bakan Akar'dan hudut güvenliği açıklaması: Mehmetçik sınırlara hakimdir, Mehmetçik sınırlara hakimdir

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan ziyareti sonrası sınır güvenliği ve Afganistan'da bulunan Kabil Havalimanı'nın güvenliği konusunda açıklamalarda bulundu.

Sınır hatlarında yerinde ve zamanında her türlü tedbir alındığını ve alınmaya devam edildiğini kaydeden Bakan Akar," Son gelişmelerden sonra İran sınırında olası bir hareketliliğe karşı tedbirlerimizi bir kez daha gözden geçirdik, ilave tedbirler aldık. Çalışmalarımız yoğun şekilde devam etmektedir. İlgili arkadaşlarımız büyük bir fedakârlık ve kahramanlıkla tüm hudutlarımızın olduğu gibi İran hududunun da korunması konusunda elinden gelen her türlü gayreti gösterdi, gösteriyor. Maalesef bu konu ile ilgili gerçekleri yansıtmayan, İran sınırı ile alakası olmayan veya ilgisiz bazı görüntüler paylaşılarak kamuoyunda farklı bir algı oluşturulmak isteniyor." açıklamasında bulundu.

"HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI, ALINMAYA DEVAM EDİLİYOR"

"Oradaki birliklerimiz, Mehmetçik sınırlara hâkimdir, bu konuda yapılması gereken ne varsa yaptı, ilave tedbirlerle yapmaya devam ediyor." diyerek sözlerini sürdüren Bakan Akar, Mehmetçiğin çalışmalarında yalnız olmadığını vurgulayarak hudut güvenliğinin tek bir hat olarak değerlendirilmemesi gerektiğini kaydederek," Alınan tedbirler sınır hattından başlıyor, arkasındaki bölgeleri, oluşturulan kontrol noktaları ile şehir merkezlerini de kapsıyor. Bu kapsamda başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer tüm bakanlık, kurum ve kuruluşlarla yakın iş birliği içinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yerinde ve zamanında her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediliyor.” ifadelerini kullandı.

KABİL HAVALİMANI

Afganistan'da bulunan Kabil Havalimanını güvenliği konusunda ise şunları söyledi:

“Kabil’deki havaalanının kapatılması durumunda ülkedeki diplomatik misyonların tamamının çekileceğine yönelik açıklamalar var. Böyle bir şeyin Afgan kardeşlerimiz için arzu edilen bir durum olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu nedenle biz havaalanının açık kalmasının faydalı olacağına yönelik görüşlerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konu şekillenecek. Bizim herhangi bir şekilde Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz. Bu temaslarımız bu bakımdan son derece önemli. Bunu ilgili bakanlık, kurumlarımızla koordineli bir şekilde sürdürüyoruz.”