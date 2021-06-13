SON DAKİKA| Bakan Akar'dan Libya açıklaması: Yüzlerce insani toplu mezarlara gömdüler

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya ziyareti kapsamında Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret etti. Bakan Akar, Darbeci Hafter’in neden olduğu katliamlara değinerek, toplu mezarlarının, patlayıcılarla hayatlarını, uzuvlarını kaybetmesine neden olduğu yüzlerce insanın unutulmaması gerektiğini belirtti.

"MASUM İNSANLARI KATLETTİLER"

Darbeci Hafter’in Libya’daki masum insanları katlettiğini açıklayan Akar, şöyle konuştu: “Harp Okulu öğrencilerini katlettiler, yüzlerce insanı toplu mezarlara gömdüler. Bunu dünyanın unutmaması lazım. Darbeci Hafter’in yaptığı eza, cefanın herkes tarafından hatırlanması lazım. Toplu mezarlardan çıkan cenazelerin sahibi aileler büyük üzüntü, ıstırap içinde. Dolayısıyla biz de elimizden geldiğince onlarla görüşerek acılarını biraz da olsa dindirmeye çalışıyoruz. Bunlarla ilgili Türkiye’ye düşen ne varsa yapacağımız çalışmalarla gereken tedbirleri alacağız.”

Çocuk ve sivil ölümlerine değinen Akar, şunları kaydetti: “Bu patlayıcı, mayınlardan dolayı uzuvlarını kaybeden, şehit olan çok sayıda Libyalı kardeşimiz var. Bunların bir kısmı burada, bir kısmı Türkiye’de tedavi altında. Yaşanan bu olaylar Libya toplumu için önemli. Bu kardeşlerimiz için bize ne görev düşüyorsa yerine getirmemiz, onlara rehber olmamız, yardımcı olmamız, yol göstermemiz lazım. Bu acıyı, sıkıntıyı Libyalı kardeşlerimizle paylaşıyor ve bunu dindirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.”

"MEŞRU HÜKÜMETİN DAVETİ İLE LİBYA'YA GİDİLDİ"

Bakan Akar Libya'ya neden gidildiğini açıklayarak meşru hükümetin davetine dikkat çekti. BM tarafından tanınan meşru hükümetinin daveti ve ikili anlaşmalar kapsamında Libya’ya gelindiğini hatırlatan Akar, şunları söyledi: “Burada yapılan faaliyetler uluslararası hukuk, şeffaflık ve meşruiyet bakımından çok açık, net. Bizim alnımız açık, başımız dik. Gizli saklı bir şeyimiz yok. Libyalı kardeşlerimizle beraber buradaki faaliyetlerimizi sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz. Mevcut barış ortamına karşı hala risk, tehdit, tehlikeler var. ‘Bitmiş’ diye bir şey yok. Darbeci Hafter grubunun son yaptığı töreni herkes gördü. Ayrıca Irini diye yapılan harekatın ne kadar art niyetli olduğunu, yapılan faaliyetin sadece Libya’nın meşru hükümetine karşı olduğunu, diğer taraftan darbeci Hafter grubuna karşı bunun yapılmadığını, onların karadan, havadan silahlanmaya devam ettiğinin görülmesi lazım.”

LİBYALILARIN MÜCADELESİNE TEBRİK

Libya'nın vermiş olduğu zorlu mücadelenin devam ettiğini söyleyen Bakan Akar bu konuda gerekli talimatların verildiğini aktararak, “Burada önemli görevler yapıyorsunuz. Buradaki misyonunuz çok önemli. Libyalı kardeşlerimizle berabersiniz. Libyalı kardeşlerimiz epey sıkıntı çektiler, onların sıkıntılarını azaltmak, onlara yardımcı olabilmek, hakları davalarında onlara destek olmak için buradasınız. Bugüne kadar başarılı bir şekilde bu faaliyetleri yürüttünüz, bundan sonra da aynı şekilde yapmaya devam edeceksiniz” ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Akar, “Kardeş olarak, tek yumruk, tek vücut olarak haklı davalarında Libya ile beraberiz” ifadesini kullandı.

"KARDEŞLİK İLİŞKİLERİ BUGÜNE KADAR GELDİ"

İki ülke arasındaki dostane ilişkilere vurgu yapan Akar, “Libyalılar için Türkiye bir vatan, Türkler için de Libya bir vatandır. Dolayısıyla Libya ve Türkiye arasında kıskanılacak düzeydeki kardeşlik ilişkileri bugüne kadar geldi, bundan sonra da artan bir tempoda devam edecek” diye konuştu.

Libya'da düzenin sağlanması adına Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığına vurgu yapan Akar, bütünlüğü ve güvenliği için yapılması gerekenleri bugüne kadar yaptığını, bundan sonra da yapmaya devam edeceğini dile getirerek “Burada bulunma sebebimizin çok iyi anlaşılması lazım” ifadesini kullandı.