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  3. Son dakika: Bakan Akar'dan NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrası açıklama

Son dakika: Bakan Akar'dan NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrası açıklama

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada "Ülkemize yönelik lisans kısıtlamaları, yaptırım girişimi ve tehditlerinin ittifakı zayıflattığını açıkça müttefiklerimizin dikkatine getirdik." ifadelerine yer verdi.

Son dakika: Bakan Akar'dan NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrası açıklama

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada "Ülkemize yönelik lisans kısıtlamaları, yaptırım girişimi ve tehditlerinin ittifakı zayıflattığını açıkça müttefiklerimizin dikkatine getirdik." ifadelerine yer verdi.

Ayrıntılar geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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