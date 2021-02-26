Son dakika... Bakan Akar'dan S-400 ve Yunanistan açıklaması

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de gündem ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

( F-16'ların TGC gemisini taciz etmesi) Gerekli cevap verildi. Bu tutumun iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığını bir kere daha ifade ediyoruz. Kendi haklarımızdan asla vazgeçmeyiz. Kıbrıs dahil, mavi vatanımızdaki menfaatlerimizi korumaya kararlıyız, buna muktediriz. Tatbikatın icrası başarı ile devam etmektedir. Biz sadece kendi güvenliğimiz için değil, medeniyetimizin sorumluluğu gereği, dost ve kardeş ülkelerin güvenliği için de hareket etmekteyiz.

HOCALI KATLİAMI

Can Kardeşimiz olan Azerbaycan'a desteğimiz bugün devam ediyor, yarın da devam edecek. Tek vatan harekatına milletçe güçlü destek verdik. Azerbaycanlı kardeşlerimizin tüm imkanlarımızla yanlarındayız. Hocalı'da vahşice katledilen Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin acısı, yüreğimizde yaşamaya devam ediyor. Bu katliamı unutmadık, unutmayacağız. Hocalı'da şehit edilen tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

S-400 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

Bu milli bir meselesidir, Türkiye egemenlik hakkını kullandı. S-400 savunma sistemi, tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Türkiye'ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yok. 10 yıl boyunca ABD'ye tekliflerimizde vurguladığımız teknolojik işbirliği ve uygun fiyat teklifine yeterli cevap alınmamıştır. S-400 meselesi üzerinden ülkemize F-35 başta olmak üzere birtakım kısıtlamalar uygulanması müttefiklik ruhuna uygun değil.

TSK'DAN İHRAÇLAR

Bugüne kadar 21 bin 194 kişi ihraç edildi.