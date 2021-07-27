Son dakika | Bakan Akar'dan Yunanistan'a silahlanma tepkisi: Üç beş uçakla güç dengesi değişmez Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın silahlanmasına tepki gösterdi. Bakan Akar, "Bir silahlanma yarışı tutturmuş gidiyor. Üç-beş kullanılmış uçakla güç dengelerinin değişmesi söz konusu değil." dedi.

A+ A-

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın silahlanmasına tepki gösterdi. Bakan Akar, "Bir silahlanma yarışı tutturmuş gidiyor. Üç-beş kullanılmış uçakla güç dengelerinin değişmesi söz konusu değil." dedi. Bakan Akar, "Yunan komşularımızın saldırgan çözümler değil, barışçıl, siyasal çözümler için uğraşmalarını, buradaki sorunlara yönelik çözüm gayretimize katkı sağlamalarını bekliyoruz." diye konuştu. Detaylar gelecek... Tayfun Altuntaş Editör hulusi akar