Son dakika | Bakan Bilgin açıkladı: Emeklilerin bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli vatandaşlara ödenecek Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarihe ilişkin açıklama yaptı. Bakan Bilgin, "SSK emeklilerimizin 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak." dedi.

Bakan Bilgin, emeklilerin başlarının tacı olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

" Emeklilerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz. Türkiyemizin kalkınması için alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Emeklilerimizin aileleriyle hayırlı bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum."

NE OLMUŞTU?

Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilere 1000 TL olarak ödenen bayram ikramiyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası 2021 yılının enflasyonuna göre artırılmıştı. TBMM Genel Kurulunda AK Parti ve MHP tarafından kabul edilen kararname ile emeklilere 1100 TL olarak ödenmesine karar verilmişti.

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