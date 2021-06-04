Son dakika | Bakan Bilgin açıkladı: Mayıs ayı, kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün hesaplarda Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini bugün hesaplara yatırılacağını söyledi.

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Son dakika... Bakan Bilgin konuya ilişkin olarak, "Mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini bugün hesaplara yatırıyoruz" dedi. Ödemeler vatandaşların IBAN bilgileri varsa hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgi bulunmayan vatandaşlar ise PTT şubelerinden ödemelerini alabilecekler. Öte yandan kısa çalışma ödeneği Haziran ayında sona erecek. Tayfun Altuntaş Editör