SON DAKİKA! Bakan Bilgin duyurdu: 101 milyar 7 milyon TL borç için dev hamle! Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklamaya göre, GK prim borçlarının yapılandırılması için bugüne kadar başvuru yapan kişi sayısı 2 milyon 248 bin 894 olarak belirlendi.

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Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SGK prim borçlarının yapılandırılmasında bugüne kadar 2 milyon 248 bin 894 kişinin başvuruda bulunduğunu, 101 milyar 7 milyon TL borç için yapılandırma işlemi yapıldığını ifade etti. AYRINTILAR GELECEK... Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü