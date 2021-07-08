MasterChef'te kırmızı çizgi ihlali! İşte Ata Çelenk'in yarışmadan elenmesine neden olan hata!Uluslararası başarılarıyla tanınan usta kuaför Şaban Topçu’dan 2. şube atağıSon dakika! Şenol Güneş basın toplantısında açıklamalarda bulunuyorCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısında (CANLI)Salomon Rondon Çaykur Rizesporda! Basın sözcüsü açıkladıAÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem sınav sonucu nasıl öğrenilir?Son dakika | Bakan Kurum güzel haberi verdi: Denizde toplanacak müsilaj kalmadıOnyekuru'dan Galatasaray'a veda! "Her şey için teşekkürler"Sen Çal Kapımı 44. bölüm full, tek parça izle |Sen Çal Kapımı son bölüm izleDünyaya korku salıyor! Türk İHA'ları ABD basınında panik yarattı: "Şimdi ne yapacağız?"
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. SON DAKİKA! Bakan Bilgin duyurdu: Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Temmuz'da hesaplarda!

SON DAKİKA! Bakan Bilgin duyurdu: Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Temmuz'da hesaplarda!

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

SON DAKİKA! Bakan Bilgin duyurdu: Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Temmuz'da hesaplarda!

Son dakika haberi... Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemelerini bekleyen vatandaşlar için beklenen haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı duyuruda, Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Temmuz'da hesaplara yatırılacağı belirtildi.

Bakan Bilgin, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Temmuz'da yapacağız. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödemelerini PTT üzerinden alabilirler." ifadelerini kullandı.

 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT