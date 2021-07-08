SON DAKİKA! Bakan Bilgin duyurdu: Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Temmuz'da hesaplarda!

Son dakika haberi... Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemelerini bekleyen vatandaşlar için beklenen haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı duyuruda, Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Temmuz'da hesaplara yatırılacağı belirtildi.

Bakan Bilgin, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Temmuz'da yapacağız. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödemelerini PTT üzerinden alabilirler." ifadelerini kullandı.