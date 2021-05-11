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SON DAKİKA! Bakan Bilgin duyurdu: Kamu çalışanlarına müjde!

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklamada, 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağı bilgisi paylaşıldı.

SON DAKİKA! Bakan Bilgin duyurdu: Kamu çalışanlarına müjde!

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildirdi.

İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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