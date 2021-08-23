Son dakika | Bakan Bilgin, memur ve memur emeklilerinin maaş zammı oranını açıkladı

Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklilerinin 2022-2023 yıllarındaki maaşlarına yapılacak olan zammı belirlemek için yapılan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonuçlarını açıklayacak. Taraflar ve sendikalar, zam oranı ile 3600 ek gösterge konusunda anlaşma sağlarken Bakan Bilgin, zam oranını kalem kalem açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Bazı konular tamamlanamadı. Onlar bu akşama kadar tamamlanır. Genel çerçevede yürüttüğümüz genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık. Bütün kamu görevlilerine, Türkiye'mize hayırlı olmasını dileyerek sözlerime başlamak istiyorum.

Hesapta olmayan birçok olay yaşadık. Bir çoğu tabiat olayları. Görülmemiş sel ve yangın felaketleri yaşadık.

Türkiye ekonomisi büyüyor. Türk ekonomisi geçtiğimiz çeyrekte yüzde 7 büyüdü. Bu Türkiye'nin üretim gücünü ifade eden bir göstergedir. "

ZAM TEKLİFİ

" İlk teklifte yüzde 5+ enflasyon ve sonra yüzde 6+enflasyon farkı, 2023 için yüzde 6+6 önermelerimiz olmuştu. İkinci teklifi açıklıyorum. 2022'de ilk yarısında yüzde 5+enflasyon farkı, ikinci yarısı için ise yüzde 7+enflasyon farkı. Yüzde 12'lik artışı önerdiğimizi belirtmek isterim. Enflasyon beklentimizin de yüzde 9 olduğunu belirtmek isterim. IMF'nin de beklentisi bu yönde. 2023 için verilmemiş bir oranda yüzde 8'lik bir farkı önerdiğimizi ifade etmek isterim. İkinci kısmı için ise yüzde 6'lık bir zam önerilmektedir. Yüzde 14'lük bir zam önerildiğini söylemek isterim. "

2022 ilk 6 ay: Yüzde 5+ enflasyon farkı

2022 ikinci 6 ay: Yüzde 7 + enflasyon farkı

2023 ilk 6 ay: Yüzde 8 + enflasyon farkı

2023 ikinci 6 ay: Yüzde 6 + enflasyon farkı

Bakan Bilgin şunları kaydetti:

"Sendika faaliyetleri yapmayan sendika adı altında kuruluşlar var. Bu sözleşmede örgütlenme düzeyi yüzde 1 sendikaların istifade edebileceğini de bir araya getirmiş bulunuyoruz.

Seyyanen zam talebi vardı. Karşılama konusunda yaptığımız pazarlıkları dikkate aldığımız zaman sosyal uzlaşmadan çok ekonomik soruna dönüşmemesi için başka öneride bulunduk. 135 TL olan toplu sözleşme ikramiyesini doğrudan 2 milyon sendika üyesi olan çalışanlarımızın toplu sözleşme ikramiyesini 400 lira yaptık. Sözleşme bu süreç içerisinde tamamlanacaktır.

Sözleşmeliler için de çalışma yaptık. 3+1 ilkesini benimsedik. Teknik ayrıntıları hazırlandı. "

3600 EK GÖSTERGE

Bakan Bilgin, "3600 Ek Gösterge meselesi bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır." dedi.