Son dakika | Bakan Bilgin, memur ve memur emeklilerinin maaş zammı oranını açıklıyor (canlı yayın)

Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklilerinin 2022-2023 yıllarındaki maaşlarına yapılacak olan zammı belirlemek için yapılan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonuçlarını açıklayacak. Taraflar ve sendikalar, zam oranı ile 3600 ek gösterge konusunda anlaşma sağlarken Bakan Bilgin, zam oranını kalem kalem açıklayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşmasından satır başları şöyle:

Detaylar gelecek...