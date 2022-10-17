Son dakika | Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: En kapsamlı müdahaleyi yapacağız

Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret zammı hakkında açıklamalarda bulundu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: En kapsamlı müdahaleyi yapacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret konusunda açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin, "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" dedi.

Bakan Bilgin, "Yıl sonu büyüme hedefi yüzde 5.5 bekleniyor, daha yüksek de olabilir" diye konuştu.

Detaylar gelecek...

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