Son dakika | Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Türk- İş ile uzlaşmaya yakınız

Türkiye'de milyonlarca çalışanı ve ailelerini yakından ilgilendiren asgari ücret zammı hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, asgari ücretin belirlenmesi için toplantılar yapacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştireceği ilk toplantının 1 Aralık Çarşamba günü yapılacağının bilgesini verdi.

"ASGARİ ÜCRETİN ADALET DUYGUSUNU PEKİŞTİRECEK SEVİYEDE OLACAĞINA İNANIYORUM"

Bakan Vedat Bilgin, zam tutarı hakkında, "Asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Türk-İş ile bu konuda uzlaşmaya yakınız." diye konuştu.

KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA YAPMIŞTI: 1-2 HAFTA İÇİNDE BİTİRİRİZ

Bakan Bilgin, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada," Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu sefer erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.

Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2005 asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007 asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 asgari ücret

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 asgari ücret

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 asgari ücret

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 asgari ücret

Net: 846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015 asgari ücret

Net: 949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016 asgari ücret

Net: 1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017 asgari ücret

Net: 1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018 asgari ücret

Net: 1,603 TL

Brüt: 2,029 TL

2019 asgari ücret

Net: 2 bin 020 TL

Brüt: 2 bin 558 TL

2020 asgari ücret

Net: 2 bin 324 TL

Brüt: 2 bin 943 TL

2021 asgari ücret

Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş

Net: 2 bin 825 lira 90