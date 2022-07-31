Son Dakika! Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması! Resmen duyurdu! Yıl sonunda...

Son Dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, asgari ücrette yıl sonuna doğru yeni bir düzenlemeye gidileceğini açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son Dakika! Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması! Resmen duyurdu! Yıl sonunda...

Son Dakika! Asgari ücret tartışmaları hakkında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, "Yıl sonunda bunu dikkate alarak yeni bir düzenleme yapacağız. Emekçilerimizi ezdirmeyeceğiz. Sermayenin emek düşmanlığı yapmasının karşısında olacağız" ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Yıl sonunda yeni bir düzenleme yapacağız

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM

Milyonların uzun süredir beklediği asgari ücret zammıyla ilgili 1 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama gelmiş ve 2022 asgari ücret ara zammı duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldığını ve net asgari ücretin 5500 lira olduğunu açıklamıştı.

Son Dakika! Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Yıl sonunda yeni bir düzenleme yapacağız

BAKAN BİLGİN ASGARİ ÜCRET DÜZENLEMELERİNE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni asgari ücretin açıklamasının ardından geçtiğimiz günlerde yeni açıklamalarda bulunmuş, asgari ücret düzenlemeleriyle emeği koruyacak önlemler aldıklarını söylemişti. Bakan Bilgin, 'Asgari ücret, adı üzerinde asgari düzeydeki ücrettir, bunu yukarıya çekmek sanayi toplumu içinde ancak örgütlülükle ve sendikal özgürlüklerin kullanımıyla ilgilidir' açıklamasını yapmıştı.

Son Dakika! Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Yıl sonunda yeni bir düzenleme yapacağız​​​​​​​

Asgari ücret düzenlemeleriyle emeği koruyacak önlemler aldıklarını söyleyen Bakan Bilgin, şöyle devam etmişti:

"Sendikal özgürlükler ne kadar kullanılıyorsa, ne kadar genişliyorsa asgari ücretin üzerinde ücret seviyesini belli bir aşamaya doğru tırmandırmak mümkündür. Bu da emekçilerin, çalışanların üretimden daha fazla pay almasını sağlayacak bir mekanizmadır. Demokrasi böyle bir şeydir, demokrasi toplu sözleşmenin olduğu, sendikal özgürlüklerin olduğu yerdir, demokratik toplum bunların üzerinde yükselir, bunun için biz buna çok önem veriyoruz. Çalışanların özgürlüklerine saygı duyan işverenlerin, çalışanların ürettiği, işletmelerin ürettiği değeri çalışanlarla paylaşan işletmeleri bunun için saygıdeğer buluyoruz."

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