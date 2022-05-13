Son dakika | Bakan Bilgin'den emekli ve memur maaşlarına zam açıklaması! Temmuz ayını işaret etti

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikasının düzenlediği "Gıdanın Geleceği Ellerimizde Zirvesi"ne katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin konuşmasında yüksek enflasyonun nedenleri, 3600 ek ek gösterge, memur ve emeklilerin maaşlarına Temmuz ayında yapılacak enflasyon zammı, emeklilikte yaşa takılanlar, sözleşmeli personellerin durumu konularına değindi.

ENFLASYON

Bakan Vedat Bilgin, enflasyondaki artışa değinerek," Enflasyon fevkalede ciddi boyutlara ulaşmış durumda, yüzde 70'e dayandı. Dünyada da öyle Almanya’da yüzde 30 dayandı. Bunun bir çok sebebi var bir tanesi pandemi, enerji üretiminde artış var ve bizim ülkemizin hazırlıksız yakalanması." dedi.

MAAŞLARA YAPILACAK TEMMUZ ZAMMI

Çalışanların maaşlarına yapılacak olan zamlar için çalışmalarının olduğunu dile getiren Bakan Bilgin şunları söyledi:

"Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var"

3600 EK GÖSTERGE

Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda," 3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız." dedi.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Bilgin, "Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde." diye konuştu.