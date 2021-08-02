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  3. Son dakika | Bakan Bilgin'den flaş açıklama! Yangından etkilenen vatandaşların prim ödemelerine erteleme

Son dakika | Bakan Bilgin'den flaş açıklama! Yangından etkilenen vatandaşların prim ödemelerine erteleme

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye ve Muğla'da çıkan yangınlardan etkilenen işyeri ve sigortalıların sosyal güvenlik prim borçlarının ödeme sürelerini ertelediklerini duyurdu.

Son dakika | Bakan Bilgin'den flaş açıklama! Yangından etkilenen vatandaşların prim ödemelerine erteleme

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye ve Muğla'da çıkan yangınlardan etkilenen işyeri ve sigortalıların sosyal güvenlik prim borçlarının ödeme sürelerini ertelediklerini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları şu şekilde:

"Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye ve Muğla illerimizde çıkan yangınlardan etkilenen ilçelerimizdeki işyeri ve sigortalıların sosyal güvenlik prim borçlarının ödeme sürelerini erteliyoruz. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımızın ilaçlarına erişimi için de gereken tedbiri aldık"

Kronik hastalığı olanların süresi biten raporları geçerli sayılarak ilaç ve tıbbi malzemeleri karşılanmaya devam edilecek. Evleri zarar gören vatandaşlarımız da en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine başvurarak ilaçlarını temin edebilirler.

Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm kurumları ve imkanlarıyla sahadadır. Bu zor günleri el ele atlatacak, yaralarımızı birlikte saracağız."

Son dakika | Bakan Bilgin'den flaş açıklama! Yangından etkilenen vatandaşların prim ödemelerine erteleme

Berkem Temizel
Gece Editörü
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