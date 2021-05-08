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  3. SON DAKİKA! Bakan Bilgin'den nisan ayı nakdi ücret desteği açıklaması!

SON DAKİKA! Bakan Bilgin'den nisan ayı nakdi ücret desteği açıklaması!

Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin nakdi ücret desteğine ilişkin açıklama yaptı.

SON DAKİKA! Bakan Bilgin'den nisan ayı nakdi ücret desteği açıklaması!

Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Nisan ayına ait nakdi ücret desteği desteği 10 Mayıs'ta yapılacak" dedi.

Bilginin konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklama şu şekildedir: "Nisan ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 10 Mayıs’ta yapıyoruz. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri eksik veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler."

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