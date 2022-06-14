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  3. Son dakika | Bakan Bilgin'den Temmuz zammı müjdesi: "Bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır"

Son dakika | Bakan Bilgin'den Temmuz zammı müjdesi: "Bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır"

Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz ayında maaşlara yapılacak olan zamla çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini dile getirerek," Önümüzde Temmuz dönemi var. Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır." dedi.

Son dakika | Bakan Bilgin'den Temmuz zammı müjdesi: "Bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’ne katılan ve burada yaptığı konuşmada ücretlere zam yapılacağını "Temmuz ayında enflasyon farklarıyla ocak ayında ücretlerdeki yeni düzenlemelerle milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız." sözleriyle duyurması sonrası bir zam açıklaması da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

Son dakika | Bakan Bilgin'den Temmuz zammı müjdesi: Bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi Türkiye gerçekleştirecek durumdadır

BAKAN BİLGİN: ÇALIŞANLARI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

Bakan Bilgin çalışanlarını enflasyona karşı korumanın vazifeleri olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

" Biz emeği, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde Temmuz dönemi var.

Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, 'enflasyona karşı devletim benim yanımda' dedirtecek bir düzenlemeyi, Türkiye gerçekleştirecek durumdadır."

Son dakika | Bakan Bilgin'den Temmuz zammı müjdesi: Bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi Türkiye gerçekleştirecek durumdadır

ÜCRETLERE İYİLEŞTİRME

Öte yandan Temmuz ayında emekliler ve memurların maaşlarına 6 aylık enflasyon farkı ödenecek. Maaşlar büyük oranda artacak. Ayrıca asgari ücrete de iyileştirme yapılması beklentiler arasında yer alıyor. 

Son dakika | Bakan Bilgin'den Temmuz zammı müjdesi: Bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi Türkiye gerçekleştirecek durumdadır

Bölge Gündem Editör Ekibi
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