Son dakika! Bakan Bozdağ'dan kira sözleşmesi açıklaması! Yüzde 25 sınırı duyurdu!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bu seneki kira artışına yüzde 25 sınır getirildiğini belirterek, "Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkanı getiriliyor." ifadelerine yer verdi.

Düzenleme 1 yıllık süreyi kapsayacak.

Düzenlemenin kısa sürede tamamlanarak kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

BAKAN KURUM NE DEMİŞTİ?

Kira artışına ilişkin bir açıklama da Bakan Kurum'dan gelmişti. Kurum, "20 yılda emlak rayici neyse siz bunu çarparsınız-bölersiniz ve aylık kiranız bu fiyatı geçemez. Kirada yıllık artışı, o yılın TÜFE ortalaması neyse bu çerçevede yapabilirsiniz. Aksi her durum kanuna aykırıdır. Hem ev sahibi vatandaşlarımızı hem de kiracılarımızı mutlu edecek bir düzenlemeyi önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız paylaşacak" ifadelerine yer vererek, kira artışlarının son bulacağını söylemişti.