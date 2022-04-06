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  3. Son dakika | Bakan Çavışoğlu, büyükelçilerin yeni görevlerini tebliğ etti! Bakan Yardımcısı Kıran Zagreb Büyükelçisi oldu

Son dakika | Bakan Çavışoğlu, büyükelçilerin yeni görevlerini tebliğ etti! Bakan Yardımcısı Kıran Zagreb Büyükelçisi oldu

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, büyükelçilerin yeni görevlerini tebliğ etti. Buna göre Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi olarak, Levent Eler de Birleşmiş Milletler Viyana Daimi Temsilcisi olarak görevlendirildi.

Son dakika | Bakan Çavışoğlu, büyükelçilerin yeni görevlerini tebliğ etti! Bakan Yardımcısı Kıran Zagreb Büyükelçisi oldu

Diplomatik kaynakların verdiği bilgilere göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi olarak Levent Eler ise Birleşmiş Milletler Viyana Daimi Temsilcisi olarak görevlendirildi.

Ayrıca Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğine Bekir Uysal, Riga Büyükelçiliğine Şule Öztunç, Helsinki Büyükelçiliğine Deniz Çakar, Stokholm Büyükelçiliğine Yönet Can Tezel, Kopenhag Büyükelçiliğine Rıza Hakan Tekin, Meksika Büyükelçiliğine İlhan Kemal Tuğ, Rabat Büyükelçiliğine Ömer Faruk Doğan, Seul Büyükelçiliğinde Salih Murat Tamer görevlendirilecek.

Son dakika | Bakan Çavışoğlu, büyükelçilerin yeni görevlerini tebliğ etti! Bakan Yardımcısı Kıran Zagreb Büyükelçisi olduYavuz Selim Kıran

Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'daki Büyükelçiliğine Adnan Keçeci, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'daki Büyükelçiliğine Hüsnü Murat Ülkü getirilecek.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğine Mehmet Paçacı, Tallin Büyükelçiliğine Başak Türkoğlu, Bissau Büyükelçiliğine Ali Sait Akın, Windhoek Büyükelçiliğine Feral Çekerek Oruçkaptan, San Salvador Büyükelçiliğine Gül Büyükerşen, Tiflis Büyükelçiliğine Ali Kaan Orbay, La Paz Büyükelçiliğine Ertan Yalçın, Punom Pen Büyükelçiliğine ise Ülkü Kocaefe'nin isimleri belirlendi.

Son dakika | Bakan Çavışoğlu, büyükelçilerin yeni görevlerini tebliğ etti! Bakan Yardımcısı Kıran Zagreb Büyükelçisi oldu

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun tebliğ ettiği diğer isimler ve görev yerleri ise şöyle:

Harare Büyükelçiliği'ne Berna Kasnaklı Vresteden,

Nairobi Büyükelçiliğine Subutay Yüksel,

Karakas Büyükelçiliği'ne Naci Aydan Karamanoğlu,

Hartum Büyükelçiliği'ne İsmail Çobanoğlu,

Kişinev Büyükelçiliğine Uygar Mustafa Sertel,

Manila Büyükelçiliğine Niyazi Evren Akyol,

Niamey Büyükelçiliğine Özgür Çınar,

Bogota Büyükelçiliği'ne Beste Pehlivan Sun,

Kuala Lumpur Büyükelçiliği'ne Emir Salim Yüksel,

Kito Büyükelçiliği'ne Makbule Başak Yalçın,

Tiran Büyükelçiliği'ne Tayyar Kağan Atay,

Bujumbura Büyükelçiliği'ne Alp Işıklı,

Antananarivo Büyükelçiliği'ne İshak Ebrar Çubukçu,

Nuakşot Büyükelçiliği'ne Akif Menevşe,

Kuveyt Büyükelçiliği'ne Tuba Nur Sönmez,

Budapeşte Büyükelçiliğine Gülşen Karanis Ekşioğlu.

(AA)

Son dakika | Bakan Çavışoğlu, büyükelçilerin yeni görevlerini tebliğ etti! Bakan Yardımcısı Kıran Zagreb Büyükelçisi olduSon dakika | Bakan Çavışoğlu, büyükelçilerin yeni görevlerini tebliğ etti! Bakan Yardımcısı Kıran Zagreb Büyükelçisi oldu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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