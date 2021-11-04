Son dakika | Bakan Çavuşoğlu açıkladı! İşte ülkesine dönen Suriyeli sayısı...

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada ülkesine dönen Suriyeli sayısını verdi. 470 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü ifade eden Bakan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'e ilişkin ise "Doğu Akdeniz’de herhangi bir geri adım söz konusu değil" ifadesini kullandı.

Büyükelçilerle ilgili krize ilişkin de açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, sorunun, büyükelçiler geri adım attığı için çözüldüğünü belirtti.

NE OLMUŞTU?

18 Ekim'de Osman Kavala'nın tutukluluğunun dördüncü yılı nedeniyle ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda'nın imzaladığı ortak bir açıklama yayımlandı. Açıklama, ABD, Almanya ve Kanada başta olmak üzere bazı ülkelerin Ankara'daki büyükelçiliklerinin sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı.

Açıklamada, “Bugün, Osman Kavala'nın tutukluluğunun başlamasının 4. yıl dönümü. Daha önce verilen beraat kararının ardından farklı davaların birleştirilmesi ve yeni davaların açılması yoluyla davasında süregelen gecikmeler, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve Türk yargı sisteminin şeffaflığına gölge düşürüyor. Kanada, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, İsveç ve Amerika Birleşik Devletleri büyükelçilikleri olarak birlikte, Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri ve iç hukukuyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamanın ardından, 10 ülkenin Ankara büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçilerin bakanlığa gitmesinin ardından yapılan açıklamada, büyükelçilerin uyarıldığı belirtilmişti.

21 Ekim'de 10 ülkenin Ankara Büyükelçilerinin Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki açıklamaları konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz” ifadesini kullanmıştı.