Son dakika| Bakan Çavuşoğlu duyurdu: ABD ile çalışma grubu kurulacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada," ABD’nin PKK / YPG ile iş birliği FETÖ’nün ABD’deki varlığı ve S-400’lere ilişkin tutumu müttefiklik ruhu ile bağdaşmıyor. ABD’nin tutumu müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor. Bu konuları ele alacak bir çalışma grubu kuracağız. Bu sefer bu teklif ABD tarafından Biden tarafından geldi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nden ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak," Eğer karşımızda bir terör örgütü olan PKK/PYD/YPG varsa, ne gerekiyorsa biz bunu yaparız. Bundan da taviz vermeyiz. Bunu zaten biz kendilerine her zaman söyledik ve söylüyoruz. Bundan sonraki süreçte de NATO'da müttefiksek, NATO müttefiki olarak bizim ittifak halinde olduğumuz ortağımızın böyle bir şeye tevessül etmemesi gerekir. Yine aynı şekilde bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin temel önceliklerinden olan bu meselede beraber çalışmamız gerektiği hususunda bugün de mutabakata vardık. Orada da kendilerinin olumsuz bir yaklaşımı olmadı." diye konuşmuştu.