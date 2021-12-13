Son dakika | Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan'la normalleşme kapsamında özel temsilciler atanacak

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tükiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Bütçe görüşmeleri sırasında açıklamalarda bulundu.

Yakında Ermenistan’la normalleşme adımları için karşılıklı Özel Temsilciler atayacaklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, her adımda Azerbaycan’la birlikte hareket edeceklerini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Libya'da barış ve istikrarın anahtarı olmaya devam ediyoruz. Seçimler öncesi tüm taraflarla temas halindeyiz. Yarın Libya Meclis Başkan Vekili'nin başkanlığında karma bir Meclis heyeti ülkemize gelecek.

Bu yıl, Yunanistan ve Rum kesimi tam 6 kez kıta sahanlığımıza üçüncü ülke bayraklı araştırma gemilerini göndermeye çalıştı. İlgili ülkeler nezdindeki girişimlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizin sahadaki mevcudiyetiyle hepsini engelledik.

Haftaya Pakistan'da Afganistan konulu İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağız. İran, Irak, Yemen, Lübnan, Etiyopya, Sudan, Somali dosyalarında yoğun diplomasi trafiğimiz devam ediyor.

Maarif Vakfıyla çalışmalarımız neticesinde, 43 ülkede FETÖ iltisaklı okulların faaliyetleri tamamen veya kısmen sona erdi. DEAŞ ve yabancı terörist savaşçılarla mücadelemizi uluslararası işbirliği kapsamında aralıksız sürdürüyoruz.

Afrika, Asya ve Latin Amerika'yla ilişkilerimizde de önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleştireceğimiz Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklığı Zirvesiyle, Afrika'yla ilişkilerimizde yeni bir döneme giriyoruz.

Liderlerin katılacağı Zirve öncesi, Dışişleri, Eğitim, Sağlık ve Tarım Bakanları toplantısı da gerçekleştirilecek. 20 lider 80 bakan geliyor."