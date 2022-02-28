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  3. Son dakika | Bakan Çavuşoğlu: Kıyıdaş ülkeleri Karadeniz'den savaş gemisi geçirmemeleri için uyardık

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu: Kıyıdaş ülkeleri Karadeniz'den savaş gemisi geçirmemeleri için uyardık

Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kıyıdaş ülkeleri Karadeniz'den savaş gemisi geçirmemeleri için uyardık açıklamasında bulundu.

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu: Kıyıdaş ülkeleri Karadeniz'den savaş gemisi geçirmemeleri için uyardık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

Çavuşoğlu, "Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık." dedi.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Rusya-Ukrayna savaşı ile gündeme gelen Montrö Boğazlar Şözleşmesi ve boğazlardan savaş gemilerinin geçişine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Savaş durumunda, Türkiye savaşın tarafıysa boğazlardaki yetki ve tasarrufun tamamen Türkiye'ye verildiğini anımsatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye savaşın tarafı değilse, savaşa taraf ülkelerin gemilerini boğazdan geçirmeme yetkisi var. Savaş gemisi Karadeniz'deki üssüne geri dönüyorsa geçiş engellenmiyor. Biz Montrö hükümlerini uyguluyoruz. Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık."

"Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız. Bugüne kadar boğazlardan herhangi bir geçiş ve geçiş talebi olmadı. Bugüne kadar Ruslar, ihtiyaç halinde Montrö'yü uygulayıp, uygulamayacağımızı soruyordu. Biz onlara da anlaşmayı harfiyen uygulayacağımızı söylüyorduk."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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