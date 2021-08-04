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  3. Son dakika | Bakan Çavuşoğlu kötü haberi verdi: Alanya ve Manavgat'ta alevler sahile inmeye çalışıyor

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu kötü haberi verdi: Alanya ve Manavgat'ta alevler sahile inmeye çalışıyor

Son dakika... Orman yangınlarıyla mücadeledeki son duruma ilişkin açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yangınla mücadeledeki en büyük engelin rüzgar olduğunu dile getirerek," Alanya ve Manavgat tarafından sahile inmeye çalışan yangına müdahale devam ediyor" dedi.

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu kötü haberi verdi: Alanya ve Manavgat'ta alevler sahile inmeye çalışıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu devam eden orman yangınları hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

 "Rüzgar yine bugün kuvvetli. Yangınla mücadeledeki önümüzdeki en büyük engel rüzgar."

 "Gündoğmuş merkezde yangın kontrol altına alınsa da ilçeden Alanya ve Manavgat tarafından sahile inmeye çalışan yangına müdahale devam ediyor."

Detaylar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör
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