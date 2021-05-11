2021 Ankara Medipol Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2092100642021 Ankara Bilim Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2095100322021 Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1010108552021 Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1010102912021 Altınbaş Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2029901672021 Altınbaş Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 2029901712021 Altınbaş Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202911504Erzurumspor ve Ankaragücü bitime bir hafta kala Süper Lig'e veda etti2021 Altınbaş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2029102062021 Altınbaş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202910639
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Bakan Çavuşoğlu: Ümmet adım atmamızı bekliyor

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu: Ümmet adım atmamızı bekliyor

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada "(Suudi Arabistan ile) Son derece açık, samimi bir toplantı gerçekleştirdik. Diyaloğumuzu devam ettirme kararı aldık" ifadesini kullandı.

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu: Ümmet adım atmamızı bekliyor

Son dakika haberi... Suudi Arabistan'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada son derece açık, samimi bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek diyaloğu sürdürme kararı aldıklarını ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Suudi Arabistan ile son derece açık, samimi bir toplantı gerçekleştirdik. Diyaloğumuzu devam ettirme kararı aldık.

İsrail'in bu saldırıları karşısında sessiz kalamazdık. Gerekli temaslarımızı başlattık. Filistin Dışişleri ile sürekli temas halindeyiz. Güçlü bir şekilde kınama yetmiyor. Tedbirler de almamız gerekiyor. Sadece büyükelçiler düzeyinde değil, siyasi düzeyde ele alınması gerektiğini söyledik.

Olağanüstü toplanacak BM Genel Kurulu'nda (İsrail saldırılarına ilişkin) inşallah bir karar çıkartacağız.

Filistinlilerin haklarını korumamız lazım. Ama özellikle Filistinli sivillerin korunması konusu da gündeme geldi. Bayramdan sonra İİT Dışişleri Bakanları Toplantısı yapacağız.

Filistinli kardeşlerimizin haklarını korumak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT