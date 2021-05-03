SON DAKİKA! Bakan Çavuşoğlu'dan Libya mesajı: Egemenliğine önem veriyoruz!
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da gerçekleştirdiği temaslar esnasında yaptığı açıklamada, "Libya'nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasına önem veriyoruz" dedi.
Son dakika haberi... Libya'da gerçekleştirilen temaslar sırasında konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Libya'nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasına önem veriyoruz" açıklamasında bulundu.
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