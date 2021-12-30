Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan ile 'normalleşme' açıklaması

Son dakika haberi... Türkiye ve Ermenistan, 1993 yılından bu zamana kapalı sınırların açılması ve diplomatik ilişkilerin tesis edilmesini içerecek yeni bir normalleşme adımını attıklarını duyurmuştu. Türkiye ve Ermenistan'ın atayacağı özel temsilcilerin normalleşme için bir yol haritası oluşturmaya çalışacak. Böylelikle parametreler üzerinde uzlaşılırsa 2009 yılında imzalanan 2 protojoke benzer anlaşmalar gündeme gelecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk toplantısına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Henüz daha tarihi belli değil ama ocak ayı içinde olması bekleniyor"

Detaylar geliyor...

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