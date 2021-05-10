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  3. Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa diplomasisi!

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa diplomasisi!

Son dakika haberi... İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırılar devam ediyor. Türkiye'den İsrail'e art arda tepkiler diplomasi trafiği de hız kazandı.

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa diplomasisi!

Son dakika haberi... İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırılar devam ediyor.

Türkiye'den İsrail'e art arda tepkiler diplomasi trafiği de hız kazandı. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İran, Cezayir, Pakistan ve Rusya Dışişleri Bakanları ile görüşme gerçekleştirdi.

Ayrıntılar geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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