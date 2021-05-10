Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa diplomasisi!
Son dakika haberi... İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırılar devam ediyor. Türkiye'den İsrail'e art arda tepkiler diplomasi trafiği de hız kazandı.
Son dakika haberi... İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırılar devam ediyor.
Türkiye'den İsrail'e art arda tepkiler diplomasi trafiği de hız kazandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İran, Cezayir, Pakistan ve Rusya Dışişleri Bakanları ile görüşme gerçekleştirdi.
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