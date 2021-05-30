SON DAKİKA! Bakan Çavuşoğlu'ndan ziyaret öncesi flaş açıklama: Yunanistan'a pozitif bir gündemle gidiyorum! Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Yunanistan'a gerçekleştireceği ziyaret öncesi açıklamada bulunarak ülkeye pozitif bir gündemle gittiğini ifade etti.

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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Yunanistan'a gerçekleştireceği ziyaret öncesi açıklamada bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan'a pozitif bir gündemle gidiyorum" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Batı Trakya'da Müslüman Türk azınlık temsilcileriyle bir araya gelecek. AYRINTILAR GELECEK... Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü