Son dakika | Bakan Derya Yanık duyurdu: Hane başına 300 bin TL destek verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik olarak başlatılan destek hakkında bilgilendirmede bulundu. Bakan Derya Yanık, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik konut projesi hayata geçirileceğini ifade ederek, "Desteğimizi konut yapımı veya satın alma şeklinde iki farklı yöntemle gerçekleştireceğiz. Konutlar 80 metrekare olacak şekilde inşa edilecek. Konutların satın alınması durumunda ise bu özelliğe yakın olanlar tercih edilecek. Bakanlık olarak konut başına 300 bin TL destek verirken, ihtiyaç duyulan kaynak belediyeler ve hayırseverler tarafından karşılanacak. Konutların mülkiyeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nın (SYDV) olacak. Hak sahiplerine bedelsiz kullanım hakkı vereceğiz." dedi.

Haberin Devamı

"HANE BAŞINA 300 BİN TL DESTEK VERECEĞİZ"

Bakan Yanık, destek kapsamında 2 bin 23 adet konut temin edileceğinin bilgisini vererek şunları söyledi:

" Toplamda 607 milyon TL bütçemiz ile hane başına 300 bin TL destek vereceğiz. Programın başta Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere belediyeler ve hayırseverlerle iş birliği içerisinde hayata geçirilmesine yönelik 78 SYDV’mizi bilgilendirdik."

4 İLDE PROTOKOL İMZALANDI HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun ve Bingöl olmak üzere 4 ilde iş birliği protokolünün imzalandığını ifade eden Yanık, "Buna ek olarak projenin hayata geçirilmesi için 67 SYDV’miz ise arsa temini, proje çalışmaları, proje bütçesi için ilave ek kaynak noktasında protokol hazırlıklarına devam ediyor.” diye konuştu.

ARANAN ŞARTLAR

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı yapılacak konutlardan faydalanabilmek için;

•T.C. vatandaşı olmak

•3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında faydalanıcısı olmak

•Eşi vefat etmiş, 18 yaş altında en az üç çocuklu hane özelliğine haiz olmak kaydı ile diğer eşi vefat etmiş çok çocuklu aile özelliğine sahip olmak,

•Konutların yapıldığı ilde ikamet etmek,

•Bakanlığın Sosyal Konut Projesi de dâhil barınma yardımı programı kapsamında yürütülen ev yapım yardımı kapsamında destek almamış olmak şartlarını taşımak gerekecek.