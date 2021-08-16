Son dakika | Bakan Dönmez açıkladı: 3 ay ertelenecek

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sel felaketinin yaşandığı illerden biri olan Sinop'ta açıklamalarda bulundu.

Afet bölgesi ilan edilen bölgedeki vatandaşların 3 ay boyunca elektrik faturalarının erteleneceğini söyleyen Bakan Dönmez, herhangi bir yere kayıt yaptırmanın gerekli olmadığını da sözlerine ekledi.

Öte yandan 1221 trafo merkezinin hasar aldığı, Kastamonu’da 110 jeneratör, Sinop’ta 107 jeneratörün devrede olduğu belirtildi.

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"YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARLA EN KISA SÜREDE İLÇEMİZDE HAYAT NORMALE DÖNECEK"

Öte yandan bugün akşam saatlerinde sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sinop Ayancık'tayız. İlçemize elektrik verilmesiyle ilgili son gelişmeleri yerinde inceledik.

Elektrik hatlarının onarımını havadan takip ettik.

Son köyümüze elektrik verilene kadar buradayız.

Yaptığımız çalışmalarla en kısa sürede ilçemizde hayat normale dönecek."