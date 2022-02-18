Son dakika! Bakan Dönmez açıkladı! Elektrik faturalarına ilişkin yeni düzenleme!

Son dakika! Bakan Dönmez elektrik faturalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye’de neredeyse 130 bin civarında dernek ve vakıf var. Onları ticarethane grubundan mesken tarife grubuna almış oluyoruz. Neredeyse yarı yarıya yakın indirim söz konusu olacak. Cemevleri de bu uygulamayla birlikte bu ucuz tarife dilimden yararlanmış olacaklar. Mesken grubunda ibadethaneler vardı. Şimdi dernek, vakıf ve cemevleri gibi sivil toplum kuruluşları da bu gruba dahil edilmiş oldu." dedi.

İNDİRİM UYGULANACAK

Bakan Dönmez, Ticarethaneler ve Cemevlerinde indirim olacağını da belirterek "Önce 150 kwh ile başlamıştık, sonra gelen talepleri değerlendirerek 210 kwh'ye çıkartılmıştır. Aylık ne kadar kwh saat olacak bunun üzerine çalışıyoruz. Ticarethanelerde yeni bir indirim tarifesi için çalışıyoruz. Cemevlerinde yarı yarıya indirim olacak." ifadelerini kullandı.

Ocak ayı itibarıyla ilk indirimli tarife diliminde kalan abone sayısı toplam faturalanan abone sayısının yüzde 64’ü çıktığını belirterek, "Fiyatları vatandaşlarımıza düşük bir şekilde yansıtabilmek için EÜAŞ, ürettiği enerjiyi daha düşük bir fiyatla satarak nihai tüketiciye ulaşan birim fiyatını aşağı çekmiş oluyor. Ama bunu maalesef suiistimal ettiler. Ocak ayı itibarıyla ilk indirimli tarife diliminde kalan abone sayısı toplam faturalanan abone sayısının yüzde 64’ü çıktı. Vatandaşlarımızın neredeyse 3’te 2’si hiç 210 kilovatsaati aşmadan indirimli tarafta kalmış oldu." ifadelerine yer verdi.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun fatura ödememe fikrine de tepki gösteren Bakan Dönmez, "Bu işle alakalı düzenlenmiş kurallar var. Ben de elektrik faturamı ödemesem, elektrik şirketi hiç gözümün yaşına bakmaz ve elektrik hizmetini keser. Yani siz markete girdiniz, alışveriş yaptınız ama parayı ödemeden çıkacağım diyorsunuz. Bunun bir politika aracı olarak kullanılmasını doğru bulmam.” şeklinde konuştu.