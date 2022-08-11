Son dakika |Bakan Dönmez açıkladı! Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın kullanılacağı tarih belli oldu

Son dakika... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın 2023'ün mart ayı içinde kullanılabileceğini söyledi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika |Bakan Dönmez açıkladı! Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın kullanılacağı tarih belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası programına konuk olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Karadeniz'in 2200 metre altında bir enerji üssü kuruyoruz. 120 kilometrelik derin deniz boru döşeme işlemi tamamladı. 50 kilometrelik kısım kaldı.

2023'ün mart ayı içinde inşallah Karadeniz gazını karada yakmış olacağız.

Son dakika |Bakan Dönmez açıkladı! Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın kullanılacağı tarih belli oldu

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ

Proje takviminde bir aksamaya müsaade edemeyiz

BU KIŞ DOĞALGAZ SORUNU YAŞANIR MI?

Rusya, İran ve Azerbaycan ile sözleşmelerimiz var.

Tedarikçiler sevkiyat planına uyduğunda doğal gazda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim.

Avrupa için kış zor görünecek gibi duruyor.

(Doğal gaz ödemelerinde ruble ile ticaret) Bu konu liderler arasında da teyit edildi. Transferlerde Türk lirasını da konuşuyoruz.

DOĞAL GAZ DEPOLARINDAKİ SON DURUM

Bugün itibarıyla Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi'nde doluluk oranımız yüzde 87. Hedefimiz eylülde tamamını doldurmak. Tuz gölü depolama tesisimiz tamamen dolu.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ SÜBVANSİYON 2 KATINDAN FAZLA

Elektrik ve doğal gazda sübvansiyon devam ediyor. Destek miktarı bu yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın 2 katından daha fazla seyrediyor."

Detaylar gelecek...

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