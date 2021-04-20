SON DAKİKA! Bakan Dönmez, "Karadeniz gazının ilk fazını 2023'e yetiştirmeyi planlıyoruz" dedi Son dakika... Bakan Dönmez: "Sakarya Gaz Sahası’nda, saha geliştirme ve üretim çalışmalarımız devam ediyor. Fatih’in kazdığı Tuna-1, Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularının, kuyu testlerini Kanuni Sondaj Gemimiz yapacak. Kuyu testlerine önce Türkali-2 kuyusundan başlayacağız. İnşallah Mayıs ayı içerisinde bu testlere başlamayı planlıyoruz." dedi ve ardından ekledi: "Karadeniz gazının ilk fazını 2023'e yetiştirmeyi planlıyoruz"

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Son dakika... Bakan Dönmez: "Sakarya Gaz Sahası’nda, saha geliştirme ve üretim çalışmalarımız devam ediyor. Fatih’in kazdığı Tuna-1, Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularının, kuyu testlerini Kanuni Sondaj Gemimiz yapacak. Kuyu testlerine önce Türkali-2 kuyusundan başlayacağız. İnşallah Mayıs ayı içerisinde bu testlere başlamayı planlıyoruz." dedi ve ardından ekledi: "Karadeniz gazının ilk fazını 2023'e yetiştirmeyi planlıyoruz" AYRINTILAR GELECEK...