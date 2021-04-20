Ağrı'da nehre düşerek kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldıToplayıcıların elleri boş kaldı, Kuzugöbeğini kuraklık vurduÇiftçinin hayvan merhameti! Bulduğu domuz yavrularını sütle besledi2 yıl sonra akülü araba sayesinde sokağa çıktıMerkezefendi Belediyesi’nden Anneler Günü hediyesi, Ahşap çerçeve hediye edilecekNiğde'de hayırseverler vatandaşların bakkaldaki veresiye borcunu ödediSon dakika| İBB'nin kayıp atları istifa getirdi! Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin istifa ettiKayseri'de zabıta fırınlara maske ve hijyen denetimi gerçekleştiriyorVan'da görsel şölen! 40 metre yükseklikten akan Yaşar Kemal Şelalesi büyülüyor4. sınıf beşinci ve altıncı üniteleri indir! 4.sınıf çalışma fasikülleri MEB nasıl indirilir?
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. SON DAKİKA! Bakan Dönmez, "Karadeniz gazının ilk fazını 2023'e yetiştirmeyi planlıyoruz" dedi

SON DAKİKA! Bakan Dönmez, "Karadeniz gazının ilk fazını 2023'e yetiştirmeyi planlıyoruz" dedi

Son dakika... Bakan Dönmez: "Sakarya Gaz Sahası’nda, saha geliştirme ve üretim çalışmalarımız devam ediyor. Fatih’in kazdığı Tuna-1, Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularının, kuyu testlerini Kanuni Sondaj Gemimiz yapacak. Kuyu testlerine önce Türkali-2 kuyusundan başlayacağız. İnşallah Mayıs ayı içerisinde bu testlere başlamayı planlıyoruz." dedi ve ardından ekledi: "Karadeniz gazının ilk fazını 2023'e yetiştirmeyi planlıyoruz"

SON DAKİKA! Bakan Dönmez, "Karadeniz gazının ilk fazını 2023'e yetiştirmeyi planlıyoruz" dedi

Son dakika... Bakan Dönmez: "Sakarya Gaz Sahası’nda, saha geliştirme ve üretim çalışmalarımız devam ediyor. Fatih’in kazdığı Tuna-1, Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularının, kuyu testlerini Kanuni Sondaj Gemimiz yapacak. Kuyu testlerine önce Türkali-2 kuyusundan başlayacağız. İnşallah Mayıs ayı içerisinde bu testlere başlamayı planlıyoruz." dedi ve ardından ekledi: "Karadeniz gazının ilk fazını 2023'e yetiştirmeyi planlıyoruz"

AYRINTILAR GELECEK...

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT