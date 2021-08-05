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  3. Son dakika | Bakan Dönmez, Kemerköy Termik Santrali'nin son durumunu açıkladı!

Son dakika | Bakan Dönmez, Kemerköy Termik Santrali'nin son durumunu açıkladı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Kemerköy Termik Santrali'nin etrafını saran orman yangını hakkında açıklamada bulundu.

Son dakika | Bakan Dönmez, Kemerköy Termik Santrali'nin son durumunu açıkladı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Kemerköy Termik Santrali'nin etrafını saran orman yangını hakkında açıklamada bulundu.

Baka Dönmez'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"'Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum söz konusu değil"

En kısa sürede bu santrali işletmeye almayı planlıyoruz. Ana ünitelerinde ciddi sorun yok. Şu an itibariyle santrali tehdit eden bir yangın söz konusu değil, alevler kontrol altında

Gerek tesiste yerleşik sensörler vasıtasıyla, gerekse Çevre Bakanlığımızın mobil istasyonları vasıtasıyla standartlara aykırı bir emisyon tespiti yapılmadı Bir başka sevindirici konu da bu santralin kömürlerinin stoklandığı sahayla ilgilidir. Hamdolsun, orada da herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil

Detaylar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör
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