Son dakika | Bakan Dönmez'den elektrik faturası açıklaması! Esnafın fatura tutarında yüzde 25 indirim olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Fatih Dönmez, kabine toplantısında elektrik faturalarının konuşulduğunu belirterek, esnaflara özel kademeli tarife uygulanacağını söyledi. Bakan Dönmez, hem ticarethane hem de konutlarda uygulanacak olan yeni kademeli tarife çalışmalarını 1 Mart'a kadar tamamlamak istediklerini ifade etti.

ELEKTRİK SAYAÇLARININ OKUNMA SÜRELERİ

Bakan Dönmez'in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"Dün Kabine toplantısında bunlar enine boyuna müzakere edildi. Mevcut durumun vatandaşlarımızı zora soktuğunun biz de farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıdan sonra birkaç adım atılacağını söyledi. Bu konuda kafalarda zaman zaman sorular oluşuyor. Sizin sayacınız 30. değil de 31. ya da 32. günde okunursa 224 kilovatsaat oluyor. Vatandaşın lehine olacak çalışmayı yapıyoruz.

DERNEK VE VAKIFLARIN DURUMU

Dernek ve vakıfların yöneticileri, abonesi oldukları elektrik dağıtım şirketlerine gidip durumlarını bildirecekler. Dağıtım şirketlerine başvuracak. İstisnasız bütün dernek ve vakıflar bu uygulamadan yararlanacaklar.

ESNAFA KADEMELİ TARİFEDE YÜZDE 25 İNDİRİM

Ticarethane grubunda yer alan esnaf ve zanaatkarlar için de konuttakine benzer bir indirimli tarife üzerinde çalışmaya başladık. Bu konuda çalışma sürüyor. Hem ticarethane hem de konutlarda yeni tarife için amacımız çalışmayı 1 Mart'a kadar bitirmek. Esnafın fatura tutarından belli bir kademede muhtemelen yüzde 25 indirim olacak.

DEVLETİN DESTEKLERİ

Doğalgazda 80 milyar lira, elektrikte 20 milyar liralık bir yük aldık. Geçtiğimiz yıl her haneye 5 bin liralık bir desteğimiz oldu. Bu yıl da hanelere destek miktarı geçtiğimiz yıldan daha fazla olacak. Artan maliyetler zorunlu olarak tüketicilere yansıdı.

FİYAT ARTIŞININ KAYNAĞI YURT DIŞI

Sorunun kaynağı Türkiye'de değil, yurt dışındaki fiyat artışları. Bizim beklentimiz fiyatların bir miktar geri geleceği yönünde.

Elektrikte tedarik tarafında 2 oyuncu var; serbest ve görevli tedarikçiler. Konutta elektrik tarafında isterseniz tedarikçinizi değiştirebilirsiniz. Sözleşmenizi sonlandırdığınızda görevli tedarikçiden elektriği alabiliyorsunuz.

DOĞALGAZ DESTEĞİNİN DETAYLARI

Yıllık 450 ile bin 150 olarak ısınma yardımı olacak. 4 milyon hane ısınma yardımından yararlanacak. Bunlar dar gelirli ailelerimiz olacak.

ISPARTA'DAKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Isparta'da 3 Şubat günü son yıllarda bu şiddette bir kar yağışı hiç almadıklarını ifade ettiler. Bu kadar yoğun yağışın olması atmosfere açık şebekelerde ciddi hasar oluşturdu ve arıza neredeyse 10 katına çıktı. Bu local bir afet. TEDAŞ bununla ilgili bir inceleme başlattı. Buradan çıkacak neticeye göre rapor EPDK'ya gönderilecek. Gereği yapılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrası elektrik faturaları için yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Tekraren altını çizerek söylüyorum; vatandaşımıza gelen elektrik ve doğal gaz faturaları elbette yüksektir, ama buna rağmen Türkiye hem fiyat, hem bunun asgari ücrete oranı bakımından vatandaşlarına en uygun tarifeli elektrik ve doğal gaz hizmeti sunan ülkelerin başında gelmektedir.

Geçtiğimiz yıl sadece elektrik, doğal gaz ve akaryakıtta 65 milyar liralık sübvansiyon yaparak salgın sebebiyle zaten sıkıntı içinde olan vatandaşlarımızın ilave yükler altına girmesine engel olduk. Bir başka ifadeyle, geçtiğimiz yıl hane başına yaklaşık 5 bin lira enerji desteği verdik. Sadece bu 3 kalemdeki sübvansiyon rakamının Türkiye’nin toplam yatırım harcamaları kadar olduğuna dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Yılbaşı itibarıyla tarifelerde yapılan düzenlemelere rağmen elektrikte ve doğal gazda haneleri desteklemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar hep olduğu gibi milletimizin sesine kulak veriyor, derdine derman olacak çözümler üretiyoruz.

Geçtiğimiz Kabine Toplantısında 150 kilovat olan en düşük tarife dilimini 210 kilovata yükseltmek suretiyle nispi bir rahatlama sağlamıştık. Yapılan analizler, Ocak ayı itibarıyla tüketicilerin yüzde 64’ünün düşük tarifeden faydalandığını, yüzde 36’lık bir kesimin de üst tarifeden fatura ödediğini göstermektedir. Bugünkü toplantımızda vatandaşlarımızı daha da rahatlatacak yeni adımların kararını aldık.

Öncelikle 210 kilovatsaate kadarki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir. Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır.

Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir. Böylece, dernekler, vakıflar, cemevleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir.

Daha önce sözünü verdiğimiz doğal gaz tüketim desteğiyle ilgili hazırlıklar da tamamlandı. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için yılda iki defa da ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz desteği sağlayacağız.

Kronik hastaların ve yaşam destek cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren kişilerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacaktır. Bu destek için başvurular 81 ilimizin tamamında Cuma günü başlayacaktır.

Elektrik desteğinde de hâlen 2,1 milyon hane olan kapsamı 4 milyon haneye çıkartıyoruz.

Ayrıca, sosyal güvenlik şemsiyemizin hem kapsama alanını, hem etkisini genişletecek 15 milyar liralık yeni bir sosyal destek paketiyle ilgili hazırlıklara da başlanması talimatını verdik."