Son dakika | Bakan Dönmez'den Karadeniz'de bulunan doğalgaza ilişkin açıklama: 2023'te evlerde

Son dakika haberi... Enerji Bakanı Fatih Dönmez, CNN TÜRK'ta canlı olarak ekrana gelen Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Bakan Dönmez, 1 sene önce Karadeniz'de doğalgaz keşfine çıktıklarını ve çalışmalar neticesinde olumlu gelişmeler olduğunu ifade etti.

İlk üretime 2023 yılında geçeceklerini belirten Bakan Dönmez, Karadeniz'de bulunan doğalgazın 2023 yılında ulusal sisteme bağlanılacağı için geleceğini, günlük üretimin 10 milyon metreküp olarak planlandıklarını 2025 gibi maksimum üretime çıkacaklarını söyledi.

İşte Bakan Dönmez'in açıklaması:

"1 yıl önce keşfin arkasından çıkmıştık. Sonrasında da olumlu gelişmeler oldu. 2023 hedefimiz. İnşallah o gazı getireceğiz. Saha büyük bir saha. Kuyu açılacak. Üretilen gaz boru sistemiyle kıyıya getirilecek ve burada işletilecek. Bunlar tabi zaman isteyen işler. İlk üretime 2023'te geçeceğiz. Karadeniz'deki gaz 2023'te ulusal sisteme bağlanacağız için gelecek. Günlük üretimi 10 milyon metreküp olarak planladık. 2025 gibi maksimum üretime çıkacağız. Bugün konutlarımızın ürettiği doğalgaz miktarı da buralarda. Orada ürettiğimiz gazla da konutlarımızın tükettiği gazı karşılayacağız.

Mühendislik çalışmalarımız devam ediyor. İlk açıkladığımız rakam toplam rezervle ilgiliydi. Bu arada biz o gün 1. kuyuyu açmıştık. Bugün 8. gazı açıyoruz. 10. kuyuyla birlikte üretime geçeceğiz. Boru hattına önümüzdeki yıl başlayacağız. 169 km'lik bir mesafeden bahsediyoruz.

"HANEHALKINA ÇOK DAHA EKONOMİK OLARAK DOĞALGAZ VERMİŞ OLACAĞIZ"

2100 metreden aşağıda bir 2000 metre daha iniyoruz. Derin deniz işlemleri sonuç olarak bunlar. Şu anda borularımız imal ediliyor. Belirli bir safhaya geldi. Bizim maliyetleri kontrol edemediğimiz bir durumdan bahsettik. Petrolde, benzinde ve elektrikte örnekler verdim. Gemilerimizi filomuza dahil ettiğimiz için operasyonel faaliyetleri minimalize ettik. Günün sonunda hem devletimiz kazanmış olacak, hem de milletimiz kazanmış olacak. Toplam tüketimimizin de %30'una tekabül edecek. Hanehalkı dediğimiz gruba çok daha ekonomik olarak doğalgaz vermiş olacağız. Devam eden çalışmalarımız var"