Son dakika | Bakan Elvan, 2020 yılı bütçe açığı rakamlarını açıkladı

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından geçtiğimiz yılın ekonomik verilerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunarak 2021 yılı bütçe açığı hedefine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Elvan, "2020 bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık" dedi.

" Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz." diyen Elvan," Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek. 2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz. Uygulamayı öngördüğümüz makroekonomik politikalar, dengeli bir talebin ve sürdürülebilir bir büyümenin oluşumunu sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.