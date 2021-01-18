Gram, tam, yarım, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? İşte 18 Ocak 2021 Pazartesi güncel altın fiyatlarıFenerbahçe - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Doya Doya Moda CANLI İZLE 18 Ocak Pazartesi| TV8 CANLI İZLE YOUTUBEAUZEF geçme notu kaç? AUZEF not hesaplama nasıl yapılır?Hakan Altun ve Sibel Can'dan sevenlerine büyük sürpriz!SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma yasağı açıklaması: 24 bin 755 kişiye işlem yapıldıShow TV Yayın Akışı |Çukur yeni bölümde neler olacak?Kanal D Yayın Akışı |Gelinim Mutfakta yeni bölümde neler olacak?Beşiktaş, Galatasaray Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuYeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
İstanbul-3 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Son dakika | Bakan Elvan, 2020 yılı bütçe açığı rakamlarını açıkladı

Son dakika | Bakan Elvan, 2020 yılı bütçe açığı rakamlarını açıkladı

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2020 yılı bütçe açığının hedeflenen rakamın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini ifade ederek 66,5 milyar lira tasarruf sağlandığını açıkladı.

Son dakika | Bakan Elvan, 2020 yılı bütçe açığı rakamlarını açıkladı

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından geçtiğimiz yılın ekonomik verilerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunarak 2021 yılı bütçe açığı hedefine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Elvan,  "2020 bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık" dedi.

" Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz." diyen Elvan," Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek. 2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz. Uygulamayı öngördüğümüz makroekonomik politikalar, dengeli bir talebin ve sürdürülebilir bir büyümenin oluşumunu sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
HABERE YORUM KAT