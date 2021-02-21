Son dakika: Bakan Elvan'dan Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'ye kınama!

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhuriyet Halk Partisi'ni Berat Albayrak'ı hedef alan açıklamalarda bulunması dolayısıyla kınadı.

Bir süredir Cumhuriyet Halk Partisi'nin döviz rezervleri üzerinden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın aleyhinde yürüttüğü haksız söylemlerde bulunduğunu ifade eden Lütfi Elvan, seviyesiz açıklamaları kınadığını belirtti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yaptığı açıklamada "2020 pandemi koşulları içinde küresel piyasalardaki olağandışı dalgalanmaların zorunlu kıldığı ortamda finansal istikrar hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen döviz rezervi işlemlerini maksadı dışında çarpıtarak seviyesiz bir siyaset malzemesine dönüştürülmesi kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.

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