SON DAKİKA! Bakan Elvan'dan büyüme açıklaması: İkinci çeyrekte yüzde 20 bekliyoruz!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma Programında yaptığı açıklamada, yılın ikinci çeyreğinde çift haneli bir büyüme rakamına dikkat çekerek, "İkinci çeyrekte yüzde 20 üzerinde büyüme bekliyoruz" diye konuştu.

İşte Bakan Elvan'ın konuşmasından önemli satır başları:

"Merkez Bankası, fiyat istikrarına odaklı kararlı duruş sergilemeli. Disiplinli ve öngörülebilir politikalar enflasyonla mücadelede başarı getirecek.

Büyüme, ödemeler dengesi ve kamu maliyesi tarafı olumlu sinyaller veriyor.

Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı. Fiyat istikrarı olmaksızın, sürdürülebilir bir büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz.

Şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve öz kaynakla finansmanı teşvik edici düzenlemeler yapacağız."

AYRINTILAR GELECEK...