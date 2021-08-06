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  3. Son dakika | Bakan Ersoy güzel haberi açıkladı: Marmaris'teki orman yangınları söndürüldü

Son dakika | Bakan Ersoy güzel haberi açıkladı: Marmaris'teki orman yangınları söndürüldü

Son dakika... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınların kontrol altına alınarak söndürüldüğünü açıkladı.

Son dakika | Bakan Ersoy güzel haberi açıkladı: Marmaris'teki orman yangınları söndürüldü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınları hakkında açıklamalarda bulundu. 

Bakan Ersoy'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Bölgedeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı ve söndürüldü. Soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

El birliğiyle yeni bir Marmaris hikayesi yazarak bunu hızlı şekilde hayata geçireceğiz.

Bu seneki 25 milyon turist hedefimiz ve 20 milyar dolar gelir hedefimizde bir değişiklik yok."

Tayfun Altuntaş
Editör
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