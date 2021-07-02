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  3. Son dakika | Bakan Ersoy'dan müzik yasağı açıklaması: Esnetmeler devam edecek

Son dakika | Bakan Ersoy'dan müzik yasağı açıklaması: Esnetmeler devam edecek

Son dakika... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzik kısıtlamasına ilişkin olarak," Geçen seferki normalleşmeyle paralel giderse normalleşme devam edecektir. Şu ana kadar çok olumlu gitti, esnetmeler de paralel olarak devam edecek" dedi.

Son dakika | Bakan Ersoy'dan müzik yasağı açıklaması: Esnetmeler devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası müzik yayınının saat 24.00'de son bulacağını açıklamasının ardından söz konusu konu kamuoyunda çokça tartışılmıştı. Son olarak  Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kamuoyunda tartışılan müzik kısıtlamasına ilişkin olarak açıklamada bulundu.

"NORMALLEŞME DEVAM EDECEKTİR"

Bakan Ersoy," Kademeli normalleşmede ilk etapta 19’a kadar müziğe izin verilmişti, iyiye gidince 21’e alındı, 24’e alındı. Kademeli olarak iyileştiriliyor. Geçen seferki normalleşmeyle paralel giderse normalleşme devam edecektir. Şu ana kadar çok olumlu gitti, esnetmeler de paralel olarak devam edecek" dedi.

Son dakika | Bakan Ersoy'dan müzik yasağı açıklaması: Esnetmeler devam edecek

BAKANLIKTAN GENELGE

İçişleri Bakanlığının genelgesinde müzik kısıtlamasına ilişkin olarak şu ifadeler yer alıyor:

"Halihazırda konaklama tesislerinde saat 22.00’de, diğer yerlerde ise saat 21.00’de sona eren müzik yayınları (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00’e kadar yapılabilecektir."

Son dakika | Bakan Ersoy'dan müzik yasağı açıklaması: Esnetmeler devam edecek

Tayfun Altuntaş
Editör
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