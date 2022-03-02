Son dakika | Bakan Fahrettin Koca, Bilim Kurulu kararlarını açıkladı! Açık havada maske kısıtlaması kaldırıldı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Merak edilen 'maske yasağı kalkacak mı?' konusuna açıklık getiriyor.

BAKAN KOCA'NIN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:

Bilim Kurulu, çalışmaktan iftihar ettiğim bir kuruldur. Dünya Sağlık Örgütü, küresel salgını ilan etmeden önce her türlü tedbiri alan bu kurumdur. Şahsım ve sizin adınıza bu kurula teşekkür ediyoruz. Dünyada salgın konusunda en hızlı harekete eden ülkelerden olduk. Türkiye'de, salgının toplumsal hayatı daha az etkilediğini belirtmek isterim. İlgili bakanlıkların personellerine teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü aziz milletimiz hak ediyor. Birlikte eşsiz bir mücadele verdik.

Tedbirlere, bizden çok geç başvuran ülkeler kısıtlamalardan büyük oranda vazgeçmiş durumda. Ülkemizde de belirli kısıtlamalar kalkmıştı. Normalleşme yolunda adımlar attık. Birçok uygulamada değişikliğe gittik. Bizi normalleşmeye götüren bu adımların isabetli olduğunu düşünüyoruz. Kovid-19'la mücadele bundan sonra aşıyla verilecektir. Salgın hastalıkta kullanılmak üzere geliştirilmiş bir ilaç da var. İlacın 65 yaş üzerine dağıtmaya başladık.

Birazdan sizinle paylaşacağım kararlar, mutlak bir mutabakatla alınmış kararlar değildir. Şimdi bakanlık olarak aldığımız kararları açıklıyorum:

1 - Artık açık havada maske zorunluluğu kalkıyor

2 - Kapalı ortamlarda havalandırma yeterli ise mesafe kuralına uyuluyorsa maske artık şart değil

3 - Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı.

4 - Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek

5 - Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek

Bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir kişi salgın bitmedi demediğinde somut gerçek değişmiyor. Salgın somut etkisini yitirdi, gözle görülür gerçek budur. Bundan sonra ne yapılmalı derseniz cevabı çok açık. Salgın ile toplum olarak kısıtlamalarla mücadele etmekten bireysel korunma aşamasına geçmeliyiz. Maske konusunda bence prensip şudur; Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, maskeyi gerektiğinde takmak suretiyle yanımızda taşıyoruz. Maske günlük hayatımızın vazgeçilmez olanı olmalıdır.

BAKAN KOCA SON DURUMU PAYLAŞTI

Hiç ek hastalığı olmayanların %8inin vefat yaş ortalaması 63.

13 ayrı ek hastalığı olanların vefat yaş ortalaması ise 77.

Vefat yaş ortalaması 2021 Mayıs ayı, (Deltanın yoğun olduğu) yaş ortalaması 68 iken Omicron varyantının baskın olduğu iki haftada vefat edenlerin yaş ortalaması 77'ye kadar yükseldi.

Yaş gruplarına göre vefat oranlarına bakıldığında son ay vefat edenlerin %91.5'i 60 yaşından büyükler.

Hastaneye günlük yatışlara bakınca omicron öncesi duruma dönmüş görünüyoruz.

Yoğun bakıma günlük yatışlar önemli ölçüde düştü.

"BÜTÜN HASTANELERDE TURKOVAC AŞISINI BAŞLATMAK İSTİYORUM"

TURKOVAC aşısı bizim sahaya verdiğimiz 1 milyonu geçti. Ve üretimde her geçen hafta artış içinde. 2 ay sonra aylık 1-1,5 milyon üretime geçmiş olacağız. TURKOVAC'ı biz bütün hastanelerimizde uygulamaya yeni başladık. Şimdi ise gelecek haftadan itibaren hazırlık yapıyor arkadaşlar. Aile hekimleri dahil olmak üzere bütün hastanelerde TURKOVAC aşısını başlatmak istiyorum. Aşımıza sahip çıkalım. Sinovac'la yapılan çalışmaların 5-6 kat etkili olduğunu iyi biliyoruz. TURKOVAC aşısını olup hastalığı nasıl geçirdiğine dair verileri de önümüzdeki haftalarda Ateş Hocam'la paylaşmış oluruz.

MOLNUPİRAVİR BÜTÜN İLLERE DAĞITILDI

Şu an Bilim Kurulu'nun önerdiği 65 yaş üstü ve bağışıklığı baskılanmış kişilere verilmek üzere. Bundan sonraki dönemde bu gruba verilmek üzere kullanılacak. Daha alt gruba vermek üzere Bilim Kurulu yeni karar almadı. Bu ilacın etkinliği hastaneye yatış ve vefatları %30 azalttığını biliyoruz. Dünyada yaygın olarak kullanılmadığını biliyoruz. ABD'de 770 dolar gibi bir fiyattan uygulanırken Türkiye'de 70'de 1 oranı maliyete indirilerek üretildi. Bu ilaçtan da bütün illere dağıtmış olduk. İlaca ne kadar erken başlatılırsa o kadar etkili olduğunu biliyoruz. Bu yüzden 65 yaş üstü ve bağışıklığı düşük olanların PCR testlerini hızlıca yaptırmasını istiyoruz.

4. DOZ UYGULANACAK MI?

Henüz bir karar yok. 4. doz uygulaması gerekecekse daha çok riskli ve bağışıklığı baskılanmış kişiler için düşünülebilir.

TURKOVAC ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Doğrusu üzülüyorum. Klinik çalışma devam ediyor. Ve çalışmaların durdurulduğu diye bir durum söz konusu değil. Türkiye'nin 50 yıl sonra hücreden aşı üretme başarısı gösterirken böyle bir dönemde heyecan duymamız gerekirken, bilim insanlarının biz de başardık demelerini beklerken, doğrusu üzülüyorum. Bilim insanlarının bizim vatandaşlarımızı motive etme sorumluluğu gerekmez mi?

MÜZİK YASAĞI KALKACAK MI?

Bilim Kurulu'nun aldığı bir karar yok. Onun da yakın dönemde kalkacağı kanaatindeyim.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA MASKE KURALI DEVAM EDECEK Mİ?

Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, yani uçak, otobüs ve tiyatro gibi alanlarda maskeleri kullanmaya devam ediyoruz. Bunun dışında kapalı alan olup mesafe korunabiliyor ise o durumda maskeyi takmanın şart olmadığını söylüyoruz. Maske hayatımızdan çıkmadı. Ama maskeyi nerede gerekiyorsa ise yanımızda taşımamız gerektiğini söylüyoruz.

MASKE, PANDEMİ DÖNEMİ BİTTİKTEN SONRA HAYATIMIZDA OLMAYACA DEVAM EDECEK Mİ?

Pandemi sonrası dönemde de bundan böyle herhangi bir grip, nezle, covid veya üst yolunum enfeksiyonu geçiren vatandaşımızın bir başkasına da bu hastalıkları geçirmemesi gerektiğini biliyoruz. Bu artık toplumsal görevimiz.

5-12 YAŞ ARASI AŞI ÇALIŞMALARI VAR MI?

TURKOVAC için böyle bir çalışmayı başlattık.