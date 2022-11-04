Son dakika | Bakan Fahrettin Koca, İzmir depremindeki yaralıların sağlık durumunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İZMİR’DE yaşanan, büyük bir paniğe yol açan 4,9 şiddetindeki depremde, güncel bilgilerimize göre can kaybı olmadı. Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor. Deprem, çevre illerde de hissedildi. Arkadaşlarımız görev başında. Çok geçmiş olsun."

NE OLMUŞTU?

Türkiye deprem gerçeğini bir kez daha İzmir'de yaşadı. AFAD verilerine göre saat saat 03.29'da 14.47 km derinlikte 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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ARTÇI DEPREMLER MEYDANA GELDİ

Deprem sonrası vatandaşlar panikle dışarı çıktı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından, en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldi.

BAKAN SOYLU SON DURUMU AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre panik nedeniyle 3 kişi yüksekten atlayarak yaralandı, bir kişinin durumu ağır. Bakan Soylu, 20 binada çatlak olduğunun bilgisini verdi.